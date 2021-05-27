Президент Туркменистана поздравил Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Отрадно отметить, что в настоящее время традиционно братские отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах добрососедства, дружбы и доверия, успешно развиваются по самому широкому спектру направлений. На протяжении последних лет плодотворное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами вышло на качественно новый уровень.

Туркменистан и впредь намерен вести с братским Азербайджаном содержательный, предметный и в высшей степени доверительный диалог с целью реализации имеющегося огромного потенциала нашего партнерства. Твердо убежден, что туркмено-азербайджанские отношения, имеющие стратегический характер, нашими совместными усилиями будут и далее развиваться и углубляться на благо наших братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания".