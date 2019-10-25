Президент Туркменистана: Необходимо выработать новые механизмы в борьбе с терроризмом

В мире появились новые геополитические расклады, что в свою очередь требует от нас нового подхода, и выработки решений.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на проходящем в Баку XVIII саммите Движения неприсоединения.

"Сегодня необходимо консолидированное усилие для поддержания стратегической стабильности и безопасности. Мы убеждены, вместе мы способны создать инструменты для противодействия этим угрозам",- сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, также крайне важна выработка механизмов для борьбы с терроризмом и решения проблем с беженцами, большая их часть приходится на долю стран Движения неприсоединения. Бердымухамедов также отметил, что все это должно сопровождаться тесным экономическим сотрудничеством: "Туркменистан прикладывает большие усилия для обеспечения мировой энергетической безопасности".

Кроме того, он отметил необходимость сохранения экологической среды Каспийского моря.