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Президент Туркменистана: Необходимо выработать новые механизмы в борьбе с терроризмом

Президент Туркменистана: Необходимо выработать новые механизмы

В мире появились новые геополитические расклады, что в свою очередь требует от нас нового подхода, и выработки решений. 

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на проходящем в Баку  XVIII саммите Движения неприсоединения.

"Сегодня необходимо консолидированное усилие для поддержания стратегической стабильности и безопасности. Мы убеждены, вместе мы способны создать инструменты для противодействия этим угрозам",- сказал Гурбангулы Бердымухамедов.

По его словам, также крайне важна выработка механизмов для борьбы с терроризмом и решения проблем с беженцами, большая их часть приходится на долю стран Движения неприсоединения. Бердымухамедов также отметил, что все это должно сопровождаться тесным экономическим сотрудничеством: "Туркменистан прикладывает большие усилия для обеспечения мировой энергетической безопасности". 

Кроме того, он отметил необходимость сохранения экологической среды Каспийского моря.
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