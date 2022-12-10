О нас

Президент Туркменистана: Мы стремимся к обогащению сотрудничества с Азербайджаном новым содержанием

Президент Туркменистана: Мы стремимся к обогащению сотрудничества с Азербайджаном новым содержанием Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов заявил о необходимости продолжать меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.
Внешняя политика
10 декабря 2022 г. 07:54
Президент Туркменистана: Мы стремимся к обогащению сотрудничества с Азербайджаном новым содержанием

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов заявил о необходимости продолжать меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.

Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", об этом лидер Туркменистана заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров страны.

"Стабильны наши отношения с Бела- русью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими
странами, Туркменистан стремится обогатить сотрудничество новым содержанием. Следует и впредь предпринимать должные меры для расширения
и углубления межгосударственного партнёрства", - заявил президент С. Бердымухамедов.

Отметив, что Туркменистан плодотворно развивает сотрудничество и с Организацией тюркских государств, глава государства подчеркнул необходимость ведения соответствующей работы, чтобы различные мероприятия ОТГ, в том числе встречи на высшем уровне, проводились в Туркменистане.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Prezidenti: “Azərbaycanla əməkdaşlığı yeni məzmunla zənginləşdirməyə çalışırıq”

Другие новости из категории

Замглавы МИД Азербайджана встретился с генсеком АСЕАН
ФотоЗамглавы МИД Азербайджана встретился с генсеком АСЕАН
9 декабря 2022 г. 22:04
Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе
Посол: Азербайджан является важным экономическим партнером Германии на Южном Кавказе
9 декабря 2022 г. 21:09
Посол: Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы
ФотоПосол: Великобритания продолжит оказывать поддержку Азербайджану в устранении минной угрозы
9 декабря 2022 г. 20:41
Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе
Помощник госсекретаря: США готовы содействовать мирному процессу на Южном Кавказе
9 декабря 2022 г. 19:41
В Анкаре пройдет День памяти Гейдара Алиева
В Анкаре пройдет День памяти Гейдара Алиева
9 декабря 2022 г. 16:53
Михалко: ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению
Михалко: ЕС и Азербайджан продолжают переговоры по новому соглашению
9 декабря 2022 г. 16:42
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и СЕ базируется на взаимном диалоге
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и СЕ базируется на взаимном диалоге
9 декабря 2022 г. 16:13
Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества
Азербайджан и Совет Европы отмечают 20-летие сотрудничества
9 декабря 2022 г. 15:47
Главы МИД стран Восточного партнерства соберутся в Брюсселе 12 декабря
Главы МИД стран Восточного партнерства соберутся в Брюсселе 12 декабря
9 декабря 2022 г. 15:35
ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря
ЕС обсуждает судьбу миссии наблюдателей в Армении после 19 декабря
9 декабря 2022 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi