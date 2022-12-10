Президент Туркменистана: Мы стремимся к обогащению сотрудничества с Азербайджаном новым содержанием

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов заявил о необходимости продолжать меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.

Президент Туркменистана Сардар Бердымухамедов заявил о необходимости продолжать меры по расширению сотрудничества с Азербайджаном и другими странами региона.

Как передает Report со ссылкой на газету "Нейтральный Туркменистан", об этом лидер Туркменистана заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании Кабинета министров страны.

"Стабильны наши отношения с Бела- русью, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Придавая значение взаимодействию с этими

странами, Туркменистан стремится обогатить сотрудничество новым содержанием. Следует и впредь предпринимать должные меры для расширения

и углубления межгосударственного партнёрства", - заявил президент С. Бердымухамедов.

Отметив, что Туркменистан плодотворно развивает сотрудничество и с Организацией тюркских государств, глава государства подчеркнул необходимость ведения соответствующей работы, чтобы различные мероприятия ОТГ, в том числе встречи на высшем уровне, проводились в Туркменистане.