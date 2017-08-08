Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан с официальным визитом

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.