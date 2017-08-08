 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Азербайджан с официальным визитом

    В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул© Azertag.az

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сегодня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi