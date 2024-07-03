Президент Турецкой Республики Северного Кипра завтра прибудет в Азербайджан

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетит Баку 4 июля.

Об этом Report сообщили в представительстве Северного Кипра в Азербайджане.

Отметим, что 5-6 июля в Шуше пройдет неформальный саммит с участием лидеров Организации тюркских государств.

В саммите, организованном по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие главы государств Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры стран-наблюдателей и генеральный секретарь ОТГ.