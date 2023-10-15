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Президент Турецкой Республики Северного Кипра ознакомился с Центром Гейдара Алиева

Президент Турецкой Республики Северного Кипра ознакомился с Центром Гейдара Алиева Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 15 октября посетил Центр Гейдара Алиева.
Внешняя политика
15 октября 2023 г. 17:10
Президент Турецкой Республики Северного Кипра ознакомился с Центром Гейдара Алиева

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, 15 октября посетил Центр Гейдара Алиева.

Как передает Report, высокому гостю была представлена информация о Центре Гейдара Алиева, который считается одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры. Отмечалось, что деятельность Центра направлена на углубленное изучение и исследование философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и наследия великого лидера.

Здесь, в музее Гейдара Алиева, виртуально представлены различные аспекты деятельности великого лидера как в советское время, так и в годы независимости Азербайджанской Республики.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра сначала посмотрел автомобили, находившиеся в служебном пользовании великого лидера в период руководства Азербайджаном – с 1969 по 2003 год. Большой интерес у гостя вызвали экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие разные периоды деятельности общенационального лидера как во времена советской власти, так и после обретения Азербайджаном государственной независимости.

Ознакомившемуся с выставкой "Жемчужины Азербайджана" Эрсину Татару сообщили, что на ней представлены уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей и культурным наследием страны, здесь можно увидеть редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, а старинные национальные музыкальные инструменты представлены в оригинальной – звуковой – форме. Отмечалось, что посетители выставки, где также экспонируются азербайджанские национальные костюмы и старинные монеты, могут увидеть здесь и священные книги на разных языках.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Kiprin Prezidenti Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub

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