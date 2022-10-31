Президент Турецкого клуба путешественников поблагодарил Ильхама Алиева

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев имеет исключительные заслуги в освобождении Карабаха от оккупации. Я благодарен главе государства за это".

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев имеет исключительные заслуги в освобождении Карабаха от оккупации. Я благодарен главе государства за это".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турецкого клуба путешественников Салман Арындж на пресс-конференции, посвященной визиту в Карабах и Восточный Зангезур.

Он отметил, что в течение трех дней международные путешественники побывали в Шушинском, Физулинском, Агдамском, Лачынском и других районах, а также посетили Худаферинский мост: "В Шуше нас встретили с особым гостеприимством. Когда я пересек Худаферинский мост, я увидел рядом с флагом Азербайджана турецкий флаг. Подобное не увидишь ни в одной стране мира. Азербайджан и Турция - братья. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также с первого дня был рядом с Азербайджаном. Мы всегда были рядом с Азербайджаном".