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Президент Турецкого клуба путешественников поблагодарил Ильхама Алиева

Президент Турецкого клуба путешественников поблагодарил Ильхама Алиева "Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев имеет исключительные заслуги в освобождении Карабаха от оккупации. Я благодарен главе государства за это".
Внешняя политика
31 октября 2022 г. 20:05
Президент Турецкого клуба путешественников поблагодарил Ильхама Алиева

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев имеет исключительные заслуги в освобождении Карабаха от оккупации. Я благодарен главе государства за это".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турецкого клуба путешественников Салман Арындж на пресс-конференции, посвященной визиту в Карабах и Восточный Зангезур.

Он отметил, что в течение трех дней международные путешественники побывали в Шушинском, Физулинском, Агдамском, Лачынском и других районах, а также посетили Худаферинский мост: "В Шуше нас встретили с особым гостеприимством. Когда я пересек Худаферинский мост, я увидел рядом с флагом Азербайджана турецкий флаг. Подобное не увидишь ни в одной стране мира. Азербайджан и Турция - братья. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также с первого дня был рядом с Азербайджаном. Мы всегда были рядом с Азербайджаном".

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə Səyyahlar Klubu Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

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