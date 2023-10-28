Президент: Турция является сильным во всех отношениях и могущественным государством, одной из самых авторитетных стран в мире

Президент: Турция является сильным во всех отношениях и могущественным государством, одной из самых авторитетных стран в мире

Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, в очень сложной и противоречивой международной ситуации, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством, занимающим важную позицию на глобальн

https://static.report.az/photo/e502f330-b979-3526-8efc-abebb5dcb5ce.jpg https://static.report.az/photo/e502f330-b979-3526-8efc-abebb5dcb5ce.jpg

Турецкая Республика, обретшая независимость ценой жизни и крови своих шехидов, в очень сложной и противоречивой международной ситуации, спустя сто лет является сильным во всех отношениях и могущественным государством, занимающим важную позицию на глобальной политической карте, одной из самых авторитетных стран в мире. Как передает Report , об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю 100-й годовщины основания Турецкой Республики. "Темпы развития за последние двадцать лет братской Турции, являющейся наследием Ататюрка, ее грандиозные достижения во всех сферах - от ведущей в мировом масштабе армии до высоких технологий и инноваций, завоеванное ею доверие на международной арене и ее высокий авторитет являются результатом Вашей непоколебимой воли, неустанной деятельности и решительно претворяемой Вами в жизнь мудрой политики. Однозначная поддержка Вашим народом стратегического курса развития, который Вы настойчиво проводите, его бесконечные вера и доверие к Вам являются важнейшими факторами, которые обеспечат будущие успехи и достижения Турции. Мы, как братская страна, испытываем огромную гордость и радость, видя современную Турцию, которая день ото дня становится сильнее и занимает достойное место в ряду самых передовых государств. Изречение общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», являясь выражением братства, единства и солидарности наших народов, отражает истинную суть наших двусторонних отношений. С гордостью хочу отметить, что, как доказательство этой философии, Азербайджан и Турция в настоящее время являются самыми близкими друг другу странами и союзниками в мировом масштабе", - говорится в поздравительном письме. Подпишитесь на наш Telegram канал