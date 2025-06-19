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Президент: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед

Президент: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе.
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 17:29
Президент: Турция и Азербайджан рука об руку уверенно и успешно движутся вперед

Мы и в хорошие и тяжелые дни всегда рядом друг с другом, приумножаем силы друг друга, и сегодня турецко-азербайджанское братство является важным фактором не только для нашего региона, но и в мировом масштабе.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия "Азербайджанского квартала" в турецком городе Кахраманмараш.

"Шушинская декларация, подписанная четыре года назад с уважаемым президентом, подняла наши отношения на самую высокую вершину. Шушенская декларация официально подняла наши отношения на уровень союзничества. Мы – друзья, братья, союзники. Турция и Азербайджан, как две братские страны, рука об руку уверенно и успешно движутся вперед, сотрудничая в политической, экономической, энергетической, транспортной, военной и во всех других сферах", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: Türkiye and Azerbaijan are advancing together with confidence and success

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