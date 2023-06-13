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Президент: Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики

Президент: Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики. Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 16:22
Президент: Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики

Турция и Азербайджан и впредь будут выступать с единых позиций в вопросах внешней политики. Наша совместная деятельность в области внешней политики имеет большое значение для всего региона.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в расширенном составе.

Глава государства отметил, что фактор турецко-азербайджанского единства очень важен с точки зрения развития, стабильности и безопасности региона.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Türkiye and Azerbaijan will continue to share the same stance in foreign policy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Türkiyə və Azərbaycan xarici siyasət sahəsində bundan sonra da vahid mövqedən çıxış edəcək"

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