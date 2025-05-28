Президент Турции: Зажженный в 1918 году факел свободы освещает путь Азербайджана

Достижения Азербайджана являются источником общей гордости. Благодаря вкладу моего брата Ильхама Алиева сотрудничество между Турцией и Азербайджаном укрепляется день ото дня и становится примером сотрудничества не только для региона, но и для всего мира.

Достижения Азербайджана являются предметом общей гордости. Благодаря вкладу моего брата Ильхама Алиева сотрудничество между Турцией и Азербайджаном укрепляется день ото дня и становится примером сотрудничества не только для региона, но и для всего мира.

Как сообщает корреспондент Report из Лачына, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед концертом, посвященным 28 мая - Дню Независимости.

Эрдоган призвал извлекать уроки из прошлого и предпринимать шаги в направлении устойчивого мира, доверия и добрососедства в регионе. "Мы верим, что верховный главнокомандующий Ильхам Алиев войдет в историю как архитектор мира в регионе", - заявил турецкий лидер.

По его словам, Турция полна решимости еще больше укрепить связи с братским Азербайджаном. "Мы будем рядом с азербайджанским народом и в горе, и в радости", - сказал турецкий лидер, выразив надежду, что братство Азербайджана и Турции будет продолжаться вечно.

Он отметил, что созданная в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика была проявлением стремления к свободе и независимости, так же как Победа в Карабахе способствует укреплению и процветанию современного Азербайджана.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Зажженный в 1918 году факел свободы сегодня еще ярче освещает путь Азербайджана. Каждая нота, звучащая в освобожденном Карабахе, - это голос возрождения азербайджанского народа".