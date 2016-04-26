​Президент Турции: Внимание подвергшихся расизму и дискриминации людей сосредоточено на Баку, на этом мероприятии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Турции 3 млн. беженцев. Турция тратит на них огромные финансы. Это очень большая сумма. Хочу отметить, что мы не закрываем двери, как некоторые страны. Простите, но мы не можем оставить людей лицом к лицу с риском".

Как сообщает Report, об этом на официальной церемонии открытия VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, победить террор будет невозможно, если не бороться с расизмом: "Турция борется с террором уже 35 лет. За эти годы мы потеряли множество людей. Если мы боремся с террором, мы должны быть искренними. Нужно осуждать тех, кто вооружает террористов. В Сирии уже 6 лет погибают люди. С этим нужно покончить".

Эрдоган отметил о необходимости приложения совместных усилий для обеспечения молодому поколению прекрасного будущего. Внимание подвергшихся расизму и дискриминации людей сосредоточено на Баку, на этом мероприятии. На каждого, будь то политики, представители гражданского общества, религиозные деятели, приходится определенная работа. Мы должны работать, координируя свою деятельность".