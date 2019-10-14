Президент Турции: В Азербайджане мы чувствуем себя как дома

"В Азербайджане мы чувствуем себя как дома".
Как сообщает Report, об этом на заседании Всемирного турецкого делового совета заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Турции привел в качестве примера слова из стихотворения Бахтияра Вахабзаде "Азербайджан-Турция".
Турецкий лидер отметил, что такое же отношение у них и к Туркменистану, с которой одинаковы как язык, так и религия.
Отметим, что Туркменистан не является членом Совета.
Касаясь совместной деятельности азербайджанской и турецкой диаспор, Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Как сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, у одной нации, двух государств не может быть две диаспоры".
Президент Турции добавил, что нет такого вопроса, с которым не могли бы справиться диаспоры двух государств.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости