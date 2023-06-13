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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов 13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шехидляр хиябаны.
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 12:42
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган почтил память шехидов

13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Шехидляр хиябаны.

Как сообщает Report, здесь в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Президент Турции посетил воздвигнутый в Аллее шехидов мемориал в память о турецких солдатах, возложил венок к его подножию и цветы к надгробному камню.

Высокий гость оставил запись в Памятной книге.

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Версия на английском языке ФотоPresident Recep Tayyip Erdogan pays respect to Azerbaijani martyrs
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad edib

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