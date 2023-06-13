Президент Турции: Работы на освобожденных от оккупации территориях показывают, как стремительно развивается Азербайджан

Одним из важнейших вопросов, к которому Азербайджан проявляет особое отношение, является строительство дорог.

Одним из важнейших вопросов, к которому Азербайджан проявляет особое отношение, является строительство дорог.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал 13 июня во время заявления для прессы после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

Подчеркнув, что в ходе своего предыдущего визита он наблюдал на освобожденных от оккупации территориях стремительное строительство тоннелей, мостов и виадуков, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Это наглядно показывает, как стремительно развивается Азербайджан после Первой и Второй карабахских войн. Мы испытываем чувство гордости при виде этого".