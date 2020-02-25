Президент Турции прибыл в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Начался визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

*** 11:32

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибывает с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Report, глава государства провел пресс-конференцию в аэропорту Анкара Эсенбога до отлета.

Р.Эрдоган примет участие в 8-м заседании азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

На встрече под председательством президентов двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана будут обсуждены все аспекты двусторонних отношений и дальнейшее развитие сотрудничества. Помимо этого, стороны проведут обмен мнениями по региональным и международным вопросам.

В ходе визита стороны планируют подписать ряд соглашений по двустороннему сотрудничеству.