Посол: Президент Турции посетит Азербайджан в самое ближайшее время

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан в самое ближайшее время.

Как сообщает Report, об этом журналистам во время посещения мемориала памяти жертв Ходжалинской трагедии заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

По его словам, визит состоится, как только для этого в графике главы государства появится свободное время.

Напомним, что визит Р.Т.Эрдогана в Баку для участия в 5-м заседании Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне должен был состояться 18 февраля, однако в связи в терактом в Анкаре 17 февраля был отложен.