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    Посол: Президент Турции посетит Азербайджан в самое ближайшее время

    Визит состоится, как только для этого в графике появится свободное время

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан в самое ближайшее время.

    Как сообщает Report, об этом журналистам во время посещения мемориала памяти жертв Ходжалинской трагедии заявил посол Турции в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун.

    По его словам, визит состоится, как только для этого в графике главы государства появится свободное время.

    Напомним, что визит Р.Т.Эрдогана в Баку для участия в 5-м заседании Совета по стратегическому сотрудничеству на высшем уровне должен был состояться 18 февраля, однако в связи в терактом в Анкаре 17 февраля был отложен.

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