Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современн

13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику великому лидеру.

Как сообщает Report, также была почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Были возложены цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.