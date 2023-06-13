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Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева 13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современн
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 12:12
Президент Турции посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

13 июня находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к памятнику великому лидеру.

Как сообщает Report, также была почтена память спутницы жизни великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Были возложены цветы и на могилы выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и известного ученого-врача Тамерлана Алиева.

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Версия на английском языке ФотоTurkish President Recep Tayyip Erdogan visits tomb of Great Leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке ФотоRəcəb Tayyib Ərdoğan Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

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