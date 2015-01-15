Президент Турции подтвердил поддержку Азербайджану в вопросе нагорно-карабахского конфликта

Эрдоган пригласил президента Азербайджана на мероприятия по случаю 100-летия битвы при Чанаккале

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "На Совете высокого стратегического сотрудничества мы обсудили пройденный по сей день путь, а также будущие шаги, которые мы намерены выполнить". Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам IV Совета высокого стратегического сотрудничества Турция-Азербайджан.

Президент Турции отметил, что рад видеть президента И.Алиева в Турции, а также напомнил, что совершил первый международный визит в Азербайджан после избрания президентом.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Р.Т.Эрдоган отметил, что товарооборот между Турцией и Азербайджаном за последний год составил 5 млрд. долларов: "Наша цель довести эту цифру к 2023-му году до 15 млрд. долларов. Мы уверенны, что есть желание с обеих сторон, и что эта цель будет достигнута".

Президент Турции также добавил, что на Совете был обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что, к сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ не дает серьезных результатов, и конфликт до сих пор не был решен.

Р.Т.Эрдоган подтвердил поддержку Турции Азербайджану в этом вопросе.

В ходе выступления турецкий лидер также упомянул проект TANAP и отметил, что для его реализации предпринимаются все шаги. Эрдоган также заявил, что в 2015 году планируется открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, что будет означать открытие пути из Пекина в Стамбул.

В конце президент Турции сообщил, что 24 апреля этого года в Турции пройдут мероприятия, посвященные боям в Чанаккале 1915 года и пригласил президента Ильхама Алиева принять участие в этих мероприятиях.