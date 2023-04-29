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Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше

Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше Выражаю глубокую признательность моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы вместе заложили только что в Кахраманмараше.
Внешняя политика
29 апреля 2023 г. 14:29
Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше

Выражаю глубокую признательность моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы вместе заложили только что в Кахраманмараше.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

Высоко оценив поддержку Азербайджана в устранении последствий землетрясения в Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Азербайджанское государство и народ в этот период показали, что такое дружба и братство".

Отметим, что Азербайджанское государство построит в пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш городок, состоящий из тысячи домов, школы, мечети и других инфраструктурных объектов. Планируется построить и сдать этот жилой комплекс в течение одного года.

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Версия на английском языке Recep Tayyip Erdogan thanks Ilham Aliyev for houses foundations of which were laid in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Kahramanmaraşda təməli qoyulan evlərə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

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