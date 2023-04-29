Президент Турции поблагодарил президента Ильхама Алиева за дома, фундамент которых заложен в Кахраманмараше

Выражаю глубокую признательность моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы вместе заложили только что в Кахраманмараше.

Выражаю глубокую признательность моему брату Ильхаму за дома, фундамент которых мы вместе заложили только что в Кахраманмараше.

Как передает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии фестиваля TEKNOFEST-2023 в Стамбуле.

Высоко оценив поддержку Азербайджана в устранении последствий землетрясения в Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал: "Азербайджанское государство и народ в этот период показали, что такое дружба и братство".

Отметим, что Азербайджанское государство построит в пострадавшей от землетрясения провинции Кахраманмараш городок, состоящий из тысячи домов, школы, мечети и других инфраструктурных объектов. Планируется построить и сдать этот жилой комплекс в течение одного года.