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Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира

Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира Эта Победа, одержанная под Вашим Верховным главнокомандованием, стала источником гордости и вдохновения как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 13:34
Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира

Эта Победа, одержанная под Вашим Верховным главнокомандованием, стала источником гордости и вдохновения как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

"Мы также были рады тому, что в этом году на этих древних землях, полный контроль над которыми Вы обеспечили благодаря успешно проведенной в прошлом году в Карабахе антитеррористической операции, впервые через 30 лет состоялись парламентские выборы.

Хочу выразить готовность оказать всяческую поддержку работам по восстановлению и реконструкции в освобожденных от оккупации регионах благодаря той силе, которую мы черпаем из наших нерушимых уз дружбы и братства, воплощенных в лозунге "Одна нация, два государства" и увенчанных Шушинской декларацией. Искренне верю, что мы и впредь продолжим наше тесное сотрудничество, солидарность и координацию на двустороннем уровне и международных платформах для обеспечения прочного мира, благополучия и стабильности в нашем регионе", - говорится в тексте письма.

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Версия на английском языке Erdogan: Azerbaijan’s victory is source of immense pride, inspiration for entire Turkic world
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: Bu Zəfər Azərbaycanla birlikdə bütün Türk dünyası üçün qürur və ilham mənbəyidir

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