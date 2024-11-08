Президент Турции: Победа Азербайджана стала источником гордости и вдохновения для всего тюркского мира

Эта Победа, одержанная под Вашим Верховным главнокомандованием, стала источником гордости и вдохновения как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.

Эта Победа, одержанная под Вашим Верховным главнокомандованием, стала источником гордости и вдохновения как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

"Мы также были рады тому, что в этом году на этих древних землях, полный контроль над которыми Вы обеспечили благодаря успешно проведенной в прошлом году в Карабахе антитеррористической операции, впервые через 30 лет состоялись парламентские выборы.

Хочу выразить готовность оказать всяческую поддержку работам по восстановлению и реконструкции в освобожденных от оккупации регионах благодаря той силе, которую мы черпаем из наших нерушимых уз дружбы и братства, воплощенных в лозунге "Одна нация, два государства" и увенчанных Шушинской декларацией. Искренне верю, что мы и впредь продолжим наше тесное сотрудничество, солидарность и координацию на двустороннем уровне и международных платформах для обеспечения прочного мира, благополучия и стабильности в нашем регионе", - говорится в тексте письма.