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Президент Турции: Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги

Президент Турции: Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги С недавней победой открылись новые окна возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Считаю, что эту возможность следует оценить.
Внешняя политика
25 сентября 2023 г. 19:05
Президент Турции: Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги

С недавней победой открылись новые окна возможности для всеобъемлющей нормализации ситуации в регионе. Считаю, что эту возможность следует оценить.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 25 сентября во время заявления для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Ожидаем, что Армения ответит на протянутую ей руку мира и предпримет искренние шаги. Как я всегда подчеркивал, так, где есть мир, нет проигравших", - заявил глава турецкого государства, отметив, что создание мира, стабильности и процветания в нашем регионе является нашим долгом перед нашим народом. "Мы полны решимости выполнить этот долг, мы искренни. Мы желаем, чтобы и противоположная сторона проявила такую же искренность", - добавил президент Турции.

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