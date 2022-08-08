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Президент Турции обратился к Армении

Президент Турции обратился к Армении “С достигнутыми договоренностями на Южном Кавказе началась новая эпоха".
Внешняя политика
8 августа 2022 г. 16:27
Президент Турции обратился к Армении

“С достигнутыми договоренностями на Южном Кавказе началась новая эпоха".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 13-й конференции турецких послов.

“Мы работаем над тем, чтобы не упустить эту историческую возможность. До сегодняшнего дня мы предприняли много совместных шагов с Азербайджаном. Несмотря на саботаж радикальных армянских кругов, мы преодолели значительное расстояние на пути к установлению постоянного мира на Кавказе. Продолжаются встречи, начатые с Арменией на уровне спецпредставителей. Когда премьер-министр Никол Пашинян позвонил по случаю Курбан байрама, мы провели очень конструктивный разговор.

Я верю, что Армения правильно воспримет процессы и ответит на искренние призывы Азербайджана и Турции, после чего наш регион в скором времени обретет стабильность”, - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Turkish President calls on Armenia
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Ermənistana çağırış edib

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