Президент Турции обратился к Армении

“С достигнутыми договоренностями на Южном Кавказе началась новая эпоха".
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 13-й конференции турецких послов.
“Мы работаем над тем, чтобы не упустить эту историческую возможность. До сегодняшнего дня мы предприняли много совместных шагов с Азербайджаном. Несмотря на саботаж радикальных армянских кругов, мы преодолели значительное расстояние на пути к установлению постоянного мира на Кавказе. Продолжаются встречи, начатые с Арменией на уровне спецпредставителей. Когда премьер-министр Никол Пашинян позвонил по случаю Курбан байрама, мы провели очень конструктивный разговор.
Я верю, что Армения правильно воспримет процессы и ответит на искренние призывы Азербайджана и Турции, после чего наш регион в скором времени обретет стабильность”, - подчеркнул глава государства.