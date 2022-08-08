Президент Турции обратился к Армении

“С достигнутыми договоренностями на Южном Кавказе началась новая эпоха".

“С достигнутыми договоренностями на Южном Кавказе началась новая эпоха".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 13-й конференции турецких послов.

“Мы работаем над тем, чтобы не упустить эту историческую возможность. До сегодняшнего дня мы предприняли много совместных шагов с Азербайджаном. Несмотря на саботаж радикальных армянских кругов, мы преодолели значительное расстояние на пути к установлению постоянного мира на Кавказе. Продолжаются встречи, начатые с Арменией на уровне спецпредставителей. Когда премьер-министр Никол Пашинян позвонил по случаю Курбан байрама, мы провели очень конструктивный разговор.

Я верю, что Армения правильно воспримет процессы и ответит на искренние призывы Азербайджана и Турции, после чего наш регион в скором времени обретет стабильность”, - подчеркнул глава государства.