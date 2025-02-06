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Президент Турции наградил посла Азербайджана

Президент Турции наградил посла Азербайджана 19:20
Внешняя политика
6 февраля 2025 г. 19:29
Президент Турции наградил посла Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня вручил награду послу Азербайджана в Анкаре Рашаду Мамедову.

Как сообщает анкарское бюро Report, награда послу была вручена на церемонии, посвященной второй годовщине землетрясения 6 февраля в Турции, которая прошла в Управлении по делам молодежи и спорта Адыямана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Азербайджану, который одним из первых направил помощь после разрушительного землетрясения.

"От себя лично и от имени моего народа выражаю большую благодарность", – заявил Эрдоган.

6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, затронувшие 11 провинций и соседние страны. Эти подземные толчки, длившиеся 105 секунд, унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч получили травмы. Было разрушено около 39 тысяч зданий. Власти Турции назвали произошедшее "катастрофой века".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti Azərbaycan səfirinə mükafat verib

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