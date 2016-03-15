Президент Турции: Мы работаем над тем, чтобы завершить реализацию проекта TANAP раньше времени

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Мы работаем над тем, чтобы завершить реализацию проекта TANAP раньше намеченного срока".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Анкаре.

Он назвал этот проект одним из важных для Азербайджана и Турции.

Говоря об экономических связях между двумя странами Р.Т.Эрдоган выразил сожаление, что в 2015 году из-за падения цен на нефть и других факторов уровень товарооборота снизился: "Но мы наметили цель достичь уровня 15 млрд. долларов к 2023 году. Мы сделаем все возможное для достижения цели".

Президент Турции также сообщил, что уровень взаимных инвестиций составляет 13 млрд. долларов. Р.Т.Эрдоган выразил надежду, что в последующие 5 лет этот показатель составит 20 млрд. долларов.