Президент Турции: Мы отстроим Карабах вместе

““Те, кто не видел разрушителей Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, пусть приезжают, увидят Карабах, Физули. Мы видели вчера те места"

“Те, кто не видел разрушителей Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, пусть приезжают, увидят Карабах, Физули. Мы видели вчера те места. Когда они приходят, они захватчики, а когда уходят, они разрушители”.

Как сообщает Report, об этом во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, когда азербайджанцы были вынуждены покинуть Карабах, они ничего не разрушали: “Однако армяне разрушили все. Азербайджан заново отстраивает те места, которые были разрушены. Вместе мы отстроим и создадим новый Карабах”.