О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Турции: Мы отстроим Карабах вместе

Президент Турции: Мы отстроим Карабах вместе ““Те, кто не видел разрушителей Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, пусть приезжают, увидят Карабах, Физули. Мы видели вчера те места"
Внешняя политика
16 июня 2021 г. 16:22
Президент Турции: Мы отстроим Карабах вместе
0 : 00
0 : 00

“Те, кто не видел разрушителей Карабаха и оккупированных азербайджанских земель, пусть приезжают, увидят Карабах, Физули. Мы видели вчера те места. Когда они приходят, они захватчики, а когда уходят, они разрушители”.

Как сообщает Report, об этом во время выступления в Милли Меджлисе Азербайджана заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, когда азербайджанцы были вынуждены покинуть Карабах, они ничего не разрушали: “Однако армяне разрушили все. Азербайджан заново отстраивает те места, которые были разрушены. Вместе мы отстроим и создадим новый Карабах”.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: "Qarabağı birlikdə inşa edəcəyik"

Другие новости из категории

Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
Эрдоган: Мы будем горды видеть Шушу культурной столицей тюркского мира
16 июня 2021 г. 16:36
Эрдоган: Враждебность в регионе должна исчезнуть
Эрдоган: Враждебность в регионе должна исчезнуть
16 июня 2021 г. 16:26
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
Украинский город готов побрататься с одним из освобожденных от оккупации городов Азербайджана
16 июня 2021 г. 14:41
МИД Азербайджана: Комментировать визиты глав соседних стран - вне компетенции МИД Армении
МИД Азербайджана: Комментировать визиты глав соседних стран - вне компетенции МИД Армении
16 июня 2021 г. 11:53
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
Президенты Азербайджана и Турции выступили с совместными заявлениями для печати - ОБНОВЛЕНО
16 июня 2021 г. 01:32
Состоялся совместный обед президентов Азербайджана и Турции в Шуше
Состоялся совместный обед президентов Азербайджана и Турции в Шуше
15 июня 2021 г. 23:41
Ильхам Алиев вручил Лютфи Халуку Байрактару орден Карабах
ФотоИльхам Алиев вручил Лютфи Халуку Байрактару орден "Карабах"
15 июня 2021 г. 23:23
Президенты Азербайджана и Турции побывали на роднике Хан гызы в Шуше
Президенты Азербайджана и Турции побывали на роднике "Хан гызы" в Шуше
15 июня 2021 г. 18:54
Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша
Эрдоган: Планируем открыть генеральное консульство в древнем городе Шуша
15 июня 2021 г. 18:45
Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества
Ильхам Алиев: Все положения декларации являются гарантией нашего будущего сотрудничества
15 июня 2021 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi