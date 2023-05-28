Президент Турции: мой брат Ильхам Алиев разделяет с нами эту радость

Недавно мне звонили президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев, и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они также разделяют эту радость с нами.

Недавно мне звонили президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев, и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они также разделяют эту радость с нами.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к гражданам.

Он отметил, что теперь началась эпоха Турции.

"Вместе мы реализовали надежды наших друзей. Народ Турции написал историю 28 мая. В 2024 году мы будем много работать, что вновь завоевать Стамбул", - отметил турецкий лидер.