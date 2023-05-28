О нас

Президент Турции: мой брат Ильхам Алиев разделяет с нами эту радость

Президент Турции: мой брат Ильхам Алиев разделяет с нами эту радость Недавно мне звонили президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев, и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они также разделяют эту радость с нами.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 21:47
Президент Турции: мой брат Ильхам Алиев разделяет с нами эту радость
Реджеп Тайип Эрдоган

Недавно мне звонили президент Азербайджана, мой брат Ильхам Алиев, и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Они также разделяют эту радость с нами.

Как сообщает командированный в Турцию корреспондент Report, об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к гражданам.

Он отметил, что теперь началась эпоха Турции.

"Вместе мы реализовали надежды наших друзей. Народ Турции написал историю 28 мая. В 2024 году мы будем много работать, что вновь завоевать Стамбул", - отметил турецкий лидер.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Qardaşım İlham Əliyev bizimlə bu sevincimizi bölüşür”

Самое читаемое

Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
Президент: Вопрос обеспечения инвестиций в возобновляемые источники энергии стоит на повестке дня и Азербайджана, и Литвы
22 мая 2023 г. 18:11
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
Госдеп: США продолжат давить на РФ, чтобы освободить своих граждан
23 мая 2023 г. 08:59
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
Глава МВФ: Мировая экономика не столкнется с масштабной дедолларизацией
24 мая 2023 г. 16:29
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
Инам Керимов: В нашей стране обеспечена свобода медиа
25 мая 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi