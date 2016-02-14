​Президент Турции Эрдоган посетит Азербайджан 18 февраля

Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 18 февраля.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, согласно заявлению пресс-центра администрации президента, в ходе визита президента в Гяндже состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан под председательством Эрдогана и Алиева.

В рамках заседания будут рассмотрены развитие и продвижение различных аспектов двусторонних отношений и сотрудничества.

Помимо этого будут обсуждены Нагорно-карабахский конфликт и развитие региональных и международных событий.

Ожидается, что в ходе заседания будет подписаны ряд документов.