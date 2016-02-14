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    ​Президент Турции Эрдоган посетит Азербайджан 18 февраля

    В ходе визита будут обсуждены Нагорно-карабахский конфликт

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан 18 февраля.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, согласно заявлению пресс-центра администрации президента, в ходе визита президента в Гяндже состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан под председательством Эрдогана и Алиева.

    В рамках заседания будут рассмотрены развитие и продвижение различных аспектов двусторонних отношений и сотрудничества.

    Помимо этого будут обсуждены Нагорно-карабахский конфликт и развитие региональных и международных событий.

    Ожидается, что в ходе заседания будет подписаны ряд документов.

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