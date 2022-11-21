Президент Турции: Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира

”Освободивший свои земли от оккупации, яркая звезда региона Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира".
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном президенту Азербайджана, председателю ПЕА Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан".
Он выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, достигшее самого высокого уровня благодаря Шушинской декларации, продолжится и в будущем.
”Уверен, что ПЕА и впредь будет успешно продолжать свою деятельность в направлении укрепления позиций Азербайджана в мире", - отметил Эрдоган.