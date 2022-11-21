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Президент Турции: Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира

Президент Турции: Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира ”Освободивший свои земли от оккупации, яркая звезда региона Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира".
Внешняя политика
21 ноября 2022 г. 14:45
Президент Турции: Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира

”Освободивший свои земли от оккупации, яркая звезда региона Азербайджан стал источником вдохновения для всего тюркского мира".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном президенту Азербайджана, председателю ПЕА Ильхаму Алиеву по случаю 30-летия создания партии "Ени Азербайджан".

Он выразил уверенность, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, достигшее самого высокого уровня благодаря Шушинской декларации, продолжится и в будущем.

”Уверен, что ПЕА и впредь будет успешно продолжать свою деятельность в направлении укрепления позиций Азербайджана в мире", - отметил Эрдоган.

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Версия на английском языке Turkish President: 'Azerbaijan has become source of inspiration for entire Turkic world'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Regionun parlayan ulduzu olan Azərbaycan bütün türk dünyası üçün ilham mənbəyinə çevrilib”

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