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Президент Турции: Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору

Президент Турции: Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору "Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона. Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона”.
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 14:37
Президент Турции: Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору
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"Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона. Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору", - сказал Р.T.Эрдоган.

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Версия на английском языке Turkish president urges Armenia to honor obligations on Zangazur corridor
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti: “Ermənistan Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı öhdəliklərini yerinə yetirməlidir”

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