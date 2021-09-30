Президент Турции: Армения должна выполнить свои обязательства по Зангезурскому коридору

"Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона. Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона”.

"Зангезурский коридор создаст широкие возможности для всего региона. Автомобильные и железнодорожные линии, которые будут проложены там, откроют экономические и коммерческие возможности для всех стран региона”.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь со встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Азербайджан проводит очень широкую работу для открытия этого коридора. Естественно, что армянская сторона должна выполнить свои обязательства по этому коридору", - сказал Р.T.Эрдоган.