Президент Туниса принял министра культуры и туризма Азербайджана

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент Тунисской Республики Беджи Каид Эс-Себси принял президента 12-й конференции ИСЕСКО, министра культуры и туризма Азербайджана Абульфаса Гараева, генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияда бин Амина Мадани и генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза Османа аль-Тувейджри.

Как сообщили Report в министерстве, на встрече Абульфас Гараев передал главе Тунисского государства приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Он выразил заинтересованность в расширении связей в области культуры и туризма между Азербайджаном и дружественным Тунисом.

Министр проинформировал Президента Туниса о предстоящих в следующем году в нашей стране Играх исламской солидарности, IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу, вносящем большой вклад во взаимоотношения между мусульманскими странами и Западом, а также об успешном сотрудничестве нашей страны с Организацией исламского сотрудничества и ИСЕСКО.

В свою очередь, Президент Туниса поздравил всех трех гостей по случаю первой конференции министров образования ИСЕСКО. Он просил передать Президенту Азербайджанской Республики его теплые приветствия и глубокое почтение.

На встрече был проведен обмен мнениями относительно сотрудничества между ОИС и ИСЕСКО.