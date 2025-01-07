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Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены Трудно сказать, как будут развиваться наши отношения с Европейской комиссией. Но должен сказать, что прошлый год – это был год, полный разочарований.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены

Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января еще раз дал советы армянской стороне.

Как сообщает Report, глава государства выразил надежду на то, что все условия Азербайджана относительно мирного договора также будут приняты. Президент Ильхам Алиев сказал, что если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания можем жить и проводить свою политику.

Посоветовав армянской стороне хорошо взвесить все, в том числе и геополитические изменения в мире, Президент Азербайджана добавил: "Их близкие друзья с позором сходят с политической арены. Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции. Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене? Это видят все".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: Armenia’s close friends are being shamefully removed from the political scene
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın yaxın dostları siyasi səhnədən biabırçılıqla silinirlər

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