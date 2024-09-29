Президент ТРСК заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном

Наши дружественные и братские отношения с Азербайджаном, наше совместное сотрудничество в последнее время еще больше укрепились.

Наши дружественные и братские отношения с Азербайджаном, наше совместное сотрудничество в последнее время еще больше укрепились.

Об этом в беседе с корреспондентом американского бюро Report заявил президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар в кулуарах 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства подчеркнул необходимость единства тюркских народов и отметил, что у него очень искренние отношения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Президент Ильхам Алиев дважды приглашал меня в Баку. Наши крепкие дружественные и братские отношения с Азербайджаном, наше совместное сотрудничество в последнее время еще больше укрепились, и это делает меня очень счастливым. Я очень высоко ценю эти отношения", - сказал Э.Татар.

Он также заявил о "необходимости сильного тюркского мира", обратив внимание на то, что президент Ильхам Алиев "всегда подчеркивает это во время встреч с ним".

"Я полностью согласен с мнением президента Ильхама Алиева, что если тюркский мир, тюркское единство будут сильными, то и мы сможем быть сильными. В результате совместных усилий обоих лидеров – президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Азербайджана Ильхама Алиева – тюркский мир в истинном смысле этого слова усилился. В разговорах с обоими президентами я говорю, что мы – одна нация, три государства. Мы поддерживаем друг друга ради более прекрасного и яркого будущего нашего народа. Турецкая Республика Северного Кипра находится в очень критическом регионе, где ресурсы ограничены, наблюдается некоторая запутанность в вопросах безопасности", - констатировал лидер ТРСК.