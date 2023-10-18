Президент ТРСК поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Президент ТРСК поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимостиПрезидент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поздравил Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.
Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поздравил Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице политика в соцсети Х (ранее Twitter).
"Сердечно поздравляю с 32-й годовщиной восстановления независимости Азербайджан, с которым у нас давние братские узы, желаю президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу благополучных дней, полных успехов", - говорится в сообщении.
Kadim kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın 32. Bağımsızlık Günü’nü en içten duygularımla tebrik ediyor, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve tüm Azerbaycan halkına başarılarla dolu müreffeh günler diliyorum. pic.twitter.com/5W5qjnfOmZ