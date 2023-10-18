Президент ТРСК поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поздравил Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар поздравил Азербайджан по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

Как передает Report , соответствующая публикация размещена на странице политика в соцсети Х (ранее Twitter).

"Сердечно поздравляю с 32-й годовщиной восстановления независимости Азербайджан, с которым у нас давние братские узы, желаю президенту Ильхаму Алиеву и всему азербайджанскому народу благополучных дней, полных успехов", - говорится в сообщении.