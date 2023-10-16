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Президент ТРСК посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия

Президент ТРСК посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар 16 октября посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия.
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 23:58
Президент ТРСК посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар 16 октября посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия.

Как сообщает Report, Эрсин Татар встретился с президентом Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиевой.

Говоря о том, что в рамках Саммита Организации тюркских государств, состоявшегося 11 ноября 2022 года в Самарканде, Турецкая Республика Северного Кипра получила статус государства-наблюдателя в организации, президент Эрсин Татар рассказал о богатой тюркской истории, культуре, литературе и музыке, подчеркнув, что Турецкая Республики Северного Кипра и ее народ являются частью тюркского мира.

Он выразил надежду на то, что Турецкая Республика Северного Кипра в скором времени присоединится к числу стран, где Международный фонд тюркской культуры и наследия осуществляет деятельность, и отметил, что в связи с этим могут быть подписаны различные соглашения и реализованы совместные с организацией проекты.

В ходе беседы президент Фонда Гюнай Эфендиева отметила, что такие факторы, как общие корни, обычаи и традиции, язык, фольклор, религия, которые лежат в основе дружественных и братских отношений между тюркскими государствами, создают прочную основу для общего будущего тюркского мира. Гюнай Эфендиева проинформировала гостя о масштабной деятельности и международных проектах Фонда по сохранению и передаче из поколения в поколение многовекового культурного наследия тюркских государств.

Встреча продолжилась обсуждением вопросов, представляющих взаимный интерес, и перспектив дальнейшего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞimali Kipr Prezidenti Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda olub

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