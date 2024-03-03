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Президент ТРСК: Мы хотим вывести отношения с Азербайджаном на более высокий уровень

Президент ТРСК: Мы хотим вывести отношения с Азербайджаном на более высокий уровень Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) хочет вывести свои отношения с Азербайджаном на более высокий уровень в эпоху коммуникационных технологий.
Внешняя политика
3 марта 2024 г. 16:33
Президент ТРСК: Мы хотим вывести отношения с Азербайджаном на более высокий уровень

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) хочет вывести свои отношения с Азербайджаном на более высокий уровень в эпоху коммуникационных технологий.

Об этом турецкому бюро Report сказал в кулуарах III Дипломатического форума в Анталии президент ТРСК Эрсин Татар.

По его словам, отношения между двумя странами необходимо расширять и укреплять по всем направлениям.

"Нас очень радуют незыблемое единство Турции с Азербайджаном, тот факт, что Азербайджан стал сильнее после победы в Карабахе. Президент Ильхам Алиев также всегда говорит, что придает большое значение тюркскому миру. Расширение связей между тюркскими государствами во всех сферах дает сигнал о том, что в будущем мы будем сильнее. Мы не должны забывать, что тюркские народы со всеми своими ценностями являются неотъемлемой частью одной семьи", - указал Э.Татар.

Он добавил, что посетит Азербайджан с визитом для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет в июле в Шуше.

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Версия на английском языке TRNC president: 'We want to take relations with Azerbaijan to higher level'
Версия на азербайджанском языке Ersin Tatar: Azərbaycanla əlaqələri daha yüksək səviyyəyə çatdırmaq istəyirik

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