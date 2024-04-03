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Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе

Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе Непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Ю
Внешняя политика
3 апреля 2024 г. 19:47
Президент: Трехсторонняя встреча США-ЕС-Армения приведет к напряженности на Южном Кавказе

Непрозрачная подготовка запланированной на 5 апреля трехсторонней встречи США - Европейский Союз - Армения, ее неинклюзивный характер и то, что она не была отложена, несмотря на справедливые замечания Азербайджана, приведет не к миру и сотрудничеству на Южном Кавказе, а возникновению разделительных линий и, в конечном итоге, - напряженности.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Президент Ильхам Алиев сказал, что по имеющимся у него сведениям, в процессе подготовки к трехсторонней встрече также обсуждались такие вопросы, как военная помощь Армении и проведение совместных военных учений, создание военной инфраструктуры на приграничных с Азербайджаном территориях, вооружение Армении по линии Европейского фонда мира Европейского Союза и за счет бюджета США. Глава государства заявил, что подобные шаги, имеющие антиазербайджанскую сущность, в том числе политика вооружения Армении Францией, подталкивает к гонке вооружений и приведет к провокациям в регионе.

В ходе телефонного разговора Энтони Блинкен отметил, что встреча 5 апреля не направлена против Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Trilateral meeting between US, EU, and Armenia will lead to escalation of tension in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Prezident: ABŞ, Aİ və Ermənistan üçtərəfli görüşü Cənubi Qafqazda gərginliyə gətirib çıxaracaq

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