Президент: Транскаспийский газопровод не является проектом Азербайджана

Транскаспийский проект - не наш. В проекте Транскаспийского трубопровода мы считаемся транзитной страной. И мы уже много раз, в том числе и я, публично заявляли, что готовы обеспечить необходимый транзит для наших друзей и партнеров по Каспию, если они ре

Транскаспийский проект - не наш. В проекте Транскаспийского трубопровода мы считаемся транзитной страной. И мы уже много раз, в том числе и я, публично заявляли, что готовы обеспечить необходимый транзит для наших друзей и партнеров по Каспию, если они решат построить трубопровод. Но, насколько мне известно, вопрос пока не решен из-за неопределенности с источником финансирования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Глава государства подчеркнул, что пока неясно, кто будет нести бремя затрат по строительству трубопровода мощностью 30 млрд кубометров. "Неясно, будут ли это какие-то европейские компании, или это будут средства из ЕС. Для этого он должен быть включен в проект совместного интереса, проект общего интереса", - сказал он.

Президент также отметил, что проект Транскаспийского трубопровода обсуждается уже много лет. "Я помню, как минимум последние 10 лет это обсуждается. Пока этот вопрос обсуждался, мы построили Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор и мы построим линию передачи "зеленой" энергии в Европу, а транскаспийский вопрос все еще будет обсуждаться. Вот такая ситуация сложилась", - сказал глава государства, добавив, что все проекты, инициированные Азербайджаном, уже были успешно завершены или будут успешными, вне всякого сомнения.