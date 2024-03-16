Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов

Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией вырос в прошлом году на 15 процентов

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам, в прошлом году он вырос примерно на 15 процентов.

https://static.report.az/photo/cbafefc0-0688-34e8-8b39-8fc7a54885c2.jpg https://static.report.az/photo/cbafefc0-0688-34e8-8b39-8fc7a54885c2.jpg

Торговый оборот между Азербайджаном и Грузией также увеличивается, уже приближается к 900 млн долларам, в прошлом году он вырос примерно на 15 процентов. Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один 16 марта. "Благодаря продуманной политике реформ правительства Грузии в этой стране создан прекрасный инвестиционный климат. Азербайджанские инвесторы вложили в экономику Грузии в качестве инвестиций 3,4 млрд долларов. Естественно, главной причиной этого является наличие прекрасного инвестиционного климата", - отметил президент Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: Trade turnover between Azerbaijan and Georgia increased by 15 percent last year