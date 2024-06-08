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Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз

Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют.
Внешняя политика
8 июня 2024 г. 15:11
Президент: Торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз

Если посмотреть на статистику, то можно увидеть, что торговый оборот между Азербайджаном и Египтом вырос в несколько раз. Однако абсолютные цифры нас пока не удовлетворяют.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня в Каире в заявлении для прессы с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси.

"Подписанные сегодня документы и договоренности, уверен, помогут нам и в этом направлении", - сказал глава государства, выразив уверенность в том, что будут достигнуты хорошие результаты в первую очередь в области энергетики, производства возобновляемых видов энергии, нефтяной промышленности, фармацевтики, алюминиевой промышленности и в других сферах.

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Версия на английском языке President: Trade turnover between Azerbaijan and Egypt has increased several times
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycanla Misir arasında ticarət dövriyyəsi bir neçə dəfə artıb

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