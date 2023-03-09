Президент Тимор-Лесте: Учитывая глобальные вызовы, проведение форума в Баку очень своевременно

Учитывая все трудности и вызовы в мире, проведение форума в Баку очень своевременно.

Учитывая все трудности и вызовы в мире, проведение форума в Баку очень своевременно.

Как сообщает Report, об этом президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуш Орта заявил на открытии X Глобального Бакинского форума.

По его словам, для их решений страны мира должны работать сообща.

"Мы должны продолжать наши усилия по решению проблем и вызовов", - добавил он.

Президент Тимор-Лесте рассказал о борьбе с COVID-19 и кампании по вакцинации в своей стране, поблагодарив австралийских врачей, а также кубинскую медицинскую бригаду за оперативную поддержку.