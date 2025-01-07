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Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован

Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован … Затем против нашего посольства был совершен теракт, и это был организованный теракт. Было много факторов, дающих основание утверждать это.
Внешняя политика
7 января 2025 г. 22:28
Ильхам Алиев: Теракт против нашего посольства в Иране был организован

… Затем против нашего посольства был совершен теракт, и это был организованный теракт. Было много факторов, дающих основание утверждать это.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Во-первых, в течение примерно 40 минут туда не подъехала ни одна полицейская машина. Хотя это случилось в центре столицы. На следующий день террориста сразу же объявили психически больным, несмотря на то, что любая медэкспертиза длится несколько дней. Этот человек в тот же день, когда совершил террор, дал интервью СМИ. С того инцидента прошло два года. По сей день приговор в отношении этого человека не приведен в исполнение. Все это говорит о том, что это было организовано", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: The act of terror act committed against our embassy was an organized terrorist act
Версия на азербайджанском языке Prezident: İrandakı səfirliyimizə qarşı terror aktı təşkil olunmuş terror aktı idi

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