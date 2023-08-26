Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками

Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками

"Некоторые зарубежные покровители Армении и сегодня не хотят видеть этого. Словно и не было оккупации, не было этого вандализма, вражды. Те, кто в течение тридцати лет молчал, набрав в рот воды, или же оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают про

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