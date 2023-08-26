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Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками

Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками "Некоторые зарубежные покровители Армении и сегодня не хотят видеть этого. Словно и не было оккупации, не было этого вандализма, вражды. Те, кто в течение тридцати лет молчал, набрав в рот воды, или же оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают про
Внешняя политика
26 августа 2023 г. 20:37
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками

"Некоторые зарубежные покровители Армении и сегодня не хотят видеть этого. Словно и не было оккупации, не было этого вандализма, вражды. Те, кто в течение тридцати лет молчал, набрав в рот воды, или же оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками, высказывают претензии, обвиняют".

Как сообщает Report, эти слова президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал 26 августа на встрече с жителями села Забух Лачынского района.

"Мы - народ-созидатель. То, что армяне разрушали в течение тридцати лет, мы уже восстанавливаем, восстановили за два года и люди вернулись. Мы находимся на своих землях. Это тоже была исконная азербайджанская земля. Какое бы уродливое название не дали в период оккупации, оно не имеет никакого значения. Это название исчезло вместе с ними, пошло вместе с ними к чертям", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Otuz il erməni işğalına bəraət qazandıranlar, indi gəlib bizə qarşı iddia qaldırırlar"

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