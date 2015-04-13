​Президент Татарстана встретился с татарской диаспорой Азербайджана

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В Постоянном представительстве Республики Татарстан в Азербайджанской Республике состоялась встреча временно исполняющего обязанности президента Татарстана Рустама Минниханова с татарской диаспорой Азербайджана.

Как передает Report, Р.Минниханов поприветствовал представителей татарской диаспоры и пожелал благотворной работы на благо сохранения культуры и традиций татар и укрепления дружественных отношений с братским народом Азербайджана.

О своей общественной деятельности рассказали председатель Республиканского общества татарской культуры “Туган тел” Гюльджан Мясоутова, председатель центра татарской молодежи “Яшьлек” в Азербайджане Диаз Ахмеджанов, зам. председателя общественного объединения “Татарстан” Сания Альмяшева, Олимпийская чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахатдинова, председатель совета “Национального Информационного Центра Республики Татарстан в Азербайджане” Эмин Рамазанов.

На встрече также принимали участие Постоянный представитель Республики Татарстан в Азербайджане Альфред Закиров, председатель исполкома “Всемирного Конгресса Татар” Ринат Закиров, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина, заместитель руководителя департамента внешних связей Татарстана Марат Гатин и другие официальный лица Татарстана.

В завершении встречи Р.Минниханов наградил руководителей татарских общин благодарственными письмами, в свою очередь, представители татарской диаспоры Азербайджана Эмин Рамазанов и Сергей Шейдуллин подарили главе Татарстана картины, одна из которых написана нефтью.