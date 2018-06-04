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    Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Примите искренние поздравления татарстанцев и мои лично по случаю 100-летия со дня провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Желаем Вам и всем гражданам Вашей страны счастья, мира и согласия, дальнейшего всестороннего поступательного развития.

    Истоки нынешнего процветания Азербайджана берут начало в событиях вековой давности, когда со словами "Единожды вознесенному знамени вовек не пасть!" были установлены передовые для своего времени политические, социально-экономические права и свободы, придавшие значительный импульс развитию азербайджанской государственности. Отрадно, что идеалы и завоевания прошлого гармонично переросли в достижения дня сегодняшнего и составляют крепкий фундамент для уверенного будущего республики.

    Разделяем с братским азербайджанским народом радость знаменательного юбилея и надеемся, что плодотворное татарстано-азербайджанское сотрудничество также будет способствовать благополучию азербайджанцев и татарстанцев, послужит укреплению стратегического партнерства России и Азербайджана.

    С неизменным уважением и наилучшими праздничными пожеланиями". 

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