О нас

Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США

Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США Мы разочарованы постоянными нападками на Азербайджан таких людей, как сенатор Менендес, у которого армянская семья. Он - крупный лоббист, не армянский, а антиазербайджанский лоббист.
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 23:00
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США

Мы разочарованы постоянными нападками на Азербайджан таких людей, как сенатор Менендес, у которого армянская семья. Он - крупный лоббист, не армянский, а антиазербайджанский лоббист.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Мы сожалеем, что такой человек, как Адам Шифф, также сеет ненависть к Азербайджану, и теперь он хочет выдвинуть своего рода резолюцию о признании Нагорного Карабаха. Эта резолюция, если она будет принята, будет иметь такое же значение, как и резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции. Мы знаем этих людей. Мы знаем, что их спонсирует армянское лобби. Мы знаем, что, скорее всего, за этим сотрудничеством не всё так чисто. Такое возможно. Но такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать нашим отношениям", - отметил глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
Президент: Мы полностью поддерживаем проект Среднего коридора, он обладает большим потенциалом
3 мая 2023 г. 23:54
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор важен не только для Азербайджана и Армении, но и в мировом масштабе
3 мая 2023 г. 23:33
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США
3 мая 2023 г. 23:00
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
Ильхам Алиев: Повестка дня двусторонних отношений между США и Азербайджаном очень впечатляющая
3 мая 2023 г. 22:49
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
Ильхам Алиев: Проект Черноморского кабеля может стать действительно глобальным
3 мая 2023 г. 22:20
Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей
Ильхам Алиев: Только вместе Азербайджан и Грузия могут достичь поставленных целей
3 мая 2023 г. 22:09
Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном
Президент: Все в Иране должны понять, что язык угроз и террора не работает с Азербайджаном
3 мая 2023 г. 21:50
Ильхам Алиев: Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее
Ильхам Алиев: Сейчас наше посольство в Тегеране закрыто, потому что для меня безопасность и жизнь моих людей важнее
3 мая 2023 г. 21:26
Президент: Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов
Президент: Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов
3 мая 2023 г. 21:22
Ильхам Алиев: Перед нами стоит такой огромный вызов, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура
Ильхам Алиев: Перед нами стоит такой огромный вызов, как восстановление Карабаха и Восточного Зангезура
3 мая 2023 г. 21:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi