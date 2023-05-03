Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США

Президент: Такие люди, как Менендес, Шифф и Шерман, не должны мешать отношениям между Азербайджаном и США

Мы разочарованы постоянными нападками на Азербайджан таких людей, как сенатор Менендес, у которого армянская семья. Он - крупный лоббист, не армянский, а антиазербайджанский лоббист.

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