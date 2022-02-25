Президент: Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода

"Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода. Однако низкий уровень заготовки вакцин в странах с низким и средним доходом свидетельствует о том, что в этом плане еще многое предстоит сделать".

"Такая глобальная чрезвычайная ситуация, как пандемия COVID-19, требует глобального подхода. Однако низкий уровень заготовки вакцин в странах с низким и средним доходом свидетельствует о том, что в этом плане еще многое предстоит сделать".

Как передает Report, об этом заявил президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев, в видеоформате в ходе тематической дискуссии на высоком уровне, организованной председателем Генеральной Ассамблеи ООН.

"Неравенство между развивающимися и развитыми странами с точки зрения распределения вакцин COVID-19 препятствует достижению международной общественностью полной ликвидации пандемии в короткий срок. Это также мешает реализации Повестки дня по устойчивому развитию до 2030 года.

Для обеспечения устойчивой деятельности системы здравоохранения и принятия эффективных мер в борьбе с пандемией важно усилить все соответствующие аспекты основных услуг здравоохранения. Сюда, наряду с различными действиями, необходимо включить также продолжение программ непрерывной вакцинации для универсальной доступности здравоохранения.

Мы также приветствуем усилия стран, пожертвовавших вакцины COVID-19, и активно поощряем то, чтобы все государства делились дозами вакцин с нуждающимися в этом странами с низким и средним доходом", - сказал Ильхам Алиев.