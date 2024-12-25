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Президент Таджикистана выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета

Президент Таджикистана выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 14:47
Президент Таджикистана выразил соболезнования президенту Азербайджана в связи с крушением самолета

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL) вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, в письме, направленном в адрес Ильхама Алиева, говорится:

"С чувством сопереживания и глубокой печали воспринял трагическое известие о крушении пассажирского авиалайнера Азербайджанских авиалиний близ аэропорта города Актау Республики Казахстан, в результате которого имеются большие человеческие жертвы. Выражаем наши искренние соболезнования родным погибших. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления".

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Версия на английском языке Emomali Rahmon expresses condolences to Ilham Aliyev over airplane crash
Версия на азербайджанском языке Emoməli Rəhmon təyyarə qəzası ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidentinə başsağlığı verib

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