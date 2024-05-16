Президент Таджикистана принял генеральных прокуроров стран-членов ОЭС

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон принял генеральных прокуроров и руководителей делегаций стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон принял генеральных прокуроров и руководителей делегаций стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Рахмона, генпрокуроры прибыли в Душанбе для участия в заседании Генеральных прокуратур стран-членов Организации.

В ходе выступления Рахмон подчеркнул приверженность Таджикистана к сотрудничеству в рамках ОЭС, высказался о достойном вкладе стран-членов в важные направления деятельности организации.

"Мы постоянно подчеркиваем, что мир и стабильность в ОЭС являются ключевым фактором для достижения главной цели организации, то есть экономического роста и благосостояния людей", - сказал президент Таджикистана.

Отметим, что Азербайджан на встрече представил генеральный прокурор Кямран Алиев.

На встрече также принял участие генпрокурор Саудовской Аравии Сауд ибн Абдулло аль-Муджиб, приглашенный в качестве гостя.