Президент Таджикистана принял генеральных прокуроров стран-членов ОЭС

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон принял генеральных прокуроров и руководителей делегаций стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Рахмона, генпрокуроры прибыли в Душанбе для участия в заседании Генеральных прокуратур стран-членов Организации.
В ходе выступления Рахмон подчеркнул приверженность Таджикистана к сотрудничеству в рамках ОЭС, высказался о достойном вкладе стран-членов в важные направления деятельности организации.
"Мы постоянно подчеркиваем, что мир и стабильность в ОЭС являются ключевым фактором для достижения главной цели организации, то есть экономического роста и благосостояния людей", - сказал президент Таджикистана.
Отметим, что Азербайджан на встрече представил генеральный прокурор Кямран Алиев.
На встрече также принял участие генпрокурор Саудовской Аравии Сауд ибн Абдулло аль-Муджиб, приглашенный в качестве гостя.